Connaissez-vous l'appli gratuite antigaspi FrigoMagic sortie en ce début d'année 2025 ?

Chaque année en France, près de dix millions de produits alimentaires sont gaspillés. Dans les foyers, cela représente en moyenne 50 kg de nourriture par personne. Pour lutter contre le gaspillage, de nombreuses applications ont vu le jour. Parmi elles, Frigo Magic, qui vous propose des idées de recettes pour cuisiner à partir des aliments dont vous disposez.

Disponible gratuitement sur Android et iOS, l'application, lancée en 2015, a un triple objectif : éviter de jeter des aliments encore consommables à la poubelle bien sûr, mais aussi vous faire faire des économies et, enfin, vous apprendre à cuisiner pour manger moins de plats préparés.

En pratique, il suffit de sélectionner les aliments à votre disposition pour trouver l'inspiration et de cuisiner un plat facile en moins de trente minutes.