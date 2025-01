A Mâcon, la CRS 61 maintenue jusqu'à jeudi après les émeutes du week-end

Ce lundi, le Préfet a pris deux arrêtés, En ce sens, le préfet a pris deux arrêtés interdisant la détention et le transport d’armes, toutes catégories confondues, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme du lundi 20 janvier au lundi 27 janvier et un second autorisant l’utilisation des drones par les forces de l’ordre du lundi 20 janvier au vendredi 24 janvier.