Trump et Musk à la Maison Blanche... l'obligation pour les autres de se dépasser

C'est une démonstration de force sans précédents dans l'histoire que Donald Trump a donné ce lundi soir, jour de son investiture à la Maison Blanche. On savait la capacité du personnage à offenser, à jouer sans cesse sur un vocabulaire guerrier et conquérant, dans ligne droite de l'ADN américain mais ce lundi soir, Donald Trump a sans doute fait comprendre aux autres nations qu'elles devaient prendre leurs destins en mains. Un électrochoc salutaire si on considère que la capacité de nombreux pays à trop attendre de l'autre.. Certes, les premiers décrets signés par le désormais 47e Président des Etats-Unis, ont sans doute soulevé un grand nombre d'inquiétudes.

Plutôt que de voir angoisses et incertitudes, serait-il opportun d'apercevoir "enfin" le moteur à une vraie reprise en mains de la France dans ce qu'elle a plus de grand ? Même si la France ne dispose pas des atouts affichés par les Etats-Unis, il est temps de prendre la mesure des défis qui s'ouvrent devant nous, temps de se retrousser les manches et d'imaginer un modèle de société bien plus respectueux des enjeux qui s'ouvrent à nous. Pour le coup, on ne peut que cautionner l'idée très Gaullienne, d'une France indépendante, capable de proposer autre chose. Oui "l'investiture de Donald Trump nous met devant notre responsabilité" pour reprendre les mots de François Bayrou, mais bien au-delà de la démarche politicienne du 1er Ministre, qui voit notre issue sous le seul biais européen. L'arrivée au pouvoir du binôme Trump/Musk nous oblige.

Oui, l'heure d'un sursaut est venu... et c'est en cela que l'investiture de Donald Trump pourrait être la belle occasion ... à moins qu'on se contente de gesticuler avec la facilité habituelle de la classe politique française. L'heure de fixer un cap, de donner une ligne à nos plus jeunes générations est venu. A nous de ne pas la râter.

Laurent GUILLAUMÉ