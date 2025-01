Investissements, "Une belle liste au Père Noël, mais les arbitrages financiers pour 2025 vont nous obliger à reporter certains projets sur les années suivantes" précise Pascal Boulling.

2024 était la première année complète de mandat comme maire pour Pascal Boulling, 2023 avait été une année de transition suite à la démission d’Éric Mermet. Grâce à l’équipe qui a continué avec lui, 2024 a été une année de poursuite des réalisations, des nouvelles créations.

Devant les représentants des corps constitués civils et militaires, devant les représentants des associations, des maires de communes voisines, des habitants, Monsieur le maire a voulu garder un discours optimiste : « J’aurais pu vous parler du réchauffement climatique, des guerres en Ukraine et au Moyen Orient, des menaces qui fragilisent de plus en plus la paix mondiale, de la réélection de Donald Trump, de l’instabilité gouvernementale actuelle, de la dette nationale de plus de 3 000 milliards et de bien d’autres sujets d’inquiétude. Nous aurions pu ainsi nous morfondre tous ensemble et pleurer sur notre sort. Et bien non, j’ai choisi de demeurer optimiste car tout va bien à Crissey et vous avez devant vous un maire extrêmement satisfait de cette année passée, un maire heureux de travailler au quotidien avec les agents et les élus de la commune, un maire qui prend plaisir à essayer de répondre aux nombreuses sollicitations de ses administrés. »

Il a ainsi relaté les grandes réalisations dans la commune, rappelant que le changement d’année constitue toujours un moment privilégié pour dresser le bilan de l’année écoulée et se projeter sur l’année qui démarre.

2024 a été une année riche en projets avec la création d’une Maison d’Assistants Maternels, la mise aux normes et l’adaptation d’une partie des locaux de l’ancien bar restaurant, la création de deux boîtes multiactivités et théâtre dans l’espace associatif, la création d’un chemin piétons et cyclistes et la pose d’une passerelle entre les commerces et la maison de santé pluridisciplinaires, l’aménagement du carrefour rue Marc Séguin et Chemin des Croix Rouges, la pose de sept nouvelles caméras de vidéoprotection, la pose de deux cuves supplémentaires de 15 000 litres chacune de stockage des eaux pluviales.

De façon à pouvoir mener ces projets à leur terme et à minimiser les dépenses, les quatre premiers ont été traités en régie communale (la MAM, l’épicerie, le local de la pétanque crissotine et les deux boîtes de l’espace associatif).

L’exposé de ces investissements a donné lieu au remerciement du maire aux agents de la commune : « Merci à tous et toutes pour votre disponibilité et votre investissement au quotidien. Je n’oublierai pas notre Directrice Générale des Services, Nathalie, très impliquée dans le suivi des dossiers et des agents, merci Nathalie. ».

Avant de présenter les projets 2025, Pascal Boulling a parlé d’un point important pour la commune et surtout pour ses jeunes enfants : « Avant de parler travaux, je voudrais évoquer la carte scolaire pour nos écoles. En effet il est probable qu’une classe ferme à l’école élémentaire à la rentrée 2025 vu la moyenne d’élèves par classe, autour de 19. Le projet de fusion des deux écoles élémentaire et maternelle a donc de nouveau été présenté le 10 octobre 2024 par l’Inspecteur de l’éducation nationale de la Circonscription de Chalon 2 aux deux directrices et aux enseignantes. Toutes ont émis un avis défavorable. La commune solidaire des enseignantes n’a donc pas souhaité présenter en délibération au conseil municipal ce projet de fusion. Par contre il serait nécessaire vu les effectifs prévus pour la rentrée 2025 (81 élèves) d’ouvrir une quatrième classe en maternelle. Les décisions seront prises par la direction des services départementaux de l’éducation nationale en Saône et Loire avant la prochaine rentrée scolaire. »

Côté travaux pour 2025, des études sont lancées dans de multiples domaines pour pouvoir retenir les principaux projets de la commune sur les années à venir, on retiendra la rénovation de la salle des fêtes, certainement un des plus gros investissements, la création d’une retenue des eaux de ruissellement au niveau du pont SNCF, la pose d’une passerelle entre les commerces et la maison de santé pluridisciplinaires, la création d’une autre salle multiactivités de 118 m² dans les anciens ateliers municipaux de la commune rue de Saône, la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture des services techniques pour ne citer que quelques-uns de tous les projets de la commune.

Comme en 2024, certains travaux et investissements bénéficieront d’aides financières des diverses instances, Etat, Région, Département, Grand Chalon…

L'année 2025 s'annonce donc pleine de promesses en direction des crissotins et crissotines avec un petit bémol, tout ne pourra pas être réalisé en une seule fois, Monsieur le maire n’a pas encore de baguette magique !

Comme il est de coutume, tous se sont retrouvés autour d’une table pour partager le verre de l’amitié.

C.Cléaux