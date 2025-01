Face au narcotrafic, "des mesures fortes doivent être prises", insiste Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire

Communiqué de presse

Ce matin en commission des lois, dont je suis la secrétaire, examen du rapport de mes collègues Muriel Jourda, présidente de la commission, et Jérôme Durain. Le constat est dramatique : nous sommes confrontés à une véritable submersion de la France par le narcotrafic, non seulement dans les grandes villes mais aussi jusque dans les zones rurales, en passant par des villes moyennes auparavant épargnées par ce phénomène. Des mesures fortes doivent être prises pour y remédier.



La Saône-et-Loire n’est pas épargnée : Mâcon fait malheureusement la Une des médias à la suite des violences urbaines du week-end dernier, sur fond de trafic de drogue. Jean-Patrick Courtois, maire, doit faire face à ce fléau qui gangrène sa ville et impacte ses habitants. Cette belle ville mérite de retrouver la sérénité avec l’aide de l’État.