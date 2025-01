Traditionnelle galette des rois pour fêter la nouvelle année au club de Tir sportif de Châtenoy le Royal.

Le club châtenoyen entretient convivialité, bonne humeur et savoir-vivre.

Une bonne centaine de personnes était présente au stand châtenoyen de tir pour partager la traditionnelle galette des rois du mois de janvier, marquant ainsi le lancement de la nouvelle année et du démarrage des premières compétitions.

Daniel Guillot, accompagné de sa coprésidente Cécile Le Floch, a fait le point sur l’année écoulée.

Il avait à ses cotés Vincent Bergeret maire de la commune, Henri Lombard et Pascale Lepers adjoints, Daniel Rebillard président de l’OMS, Gérard Tollard président du Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 71, pour présenter aux membres du club, aux représentants d’autres associations, ses vœux et les projets à venir.

Pour commencer, le club a déjà présenté 25 tireurs au championnat de France et les jeunes ont fait de belles performances aux critériums des écoles de tir au Creusot, de quoi satisfaire les présidents et entraineurs du club.

Le président a profité de la présence des élus pour rappeler les travaux prévus au stand : isolation de la salle de tir, éclairage salle 10m cibles électroniques avec l’aide des services techniques qu’il n’a pas manqué de remercier, création d’une nouvelle commission partenaire et sponsoring pour la recherche d’aides financières et pas que cela, achat nouvelles cibles et création d’une section para-tir.

Pour terminer, il a repris le slogan de la ville : « Châtenoy le Royal, le bien-vivre ensemble » et nous a-t-il dit : « nous au stand nous vivons très bien ensemble ».

Cécile Le Floch, la coprésidente a remercié toutes les personnes qui ont répondu à leur invitation en souhaitant à tous petits et grands plein de bonheur.

Le moment convivial a vu quelques têtes se couronner, le bien-vivre comme l’a souligné le président.

C.Cléaux