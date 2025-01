AVIS DE DECES - Madame Lucienne MOUREAU née PHILIPPE

CHALON-SUR-SAÔNE - CHÂTENOY-EN-BRESSE



Annie et Bernard JACOB,

sa fille et son gendre ;

Patrick Caretti, son gendre ;

Alice et Sébastien,

Nanette et Olivier,

Jerôme, ses petits-enfants ;

Matéo, Marylou, Noam, Paola, et Yanis, ses arrière-petits-enfants ;

Jeanne, sa sœur ;

Firmin, son beau-frère ;

ses nièces et neveux,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucienne MOUREAU

née PHILIPPE

survenu le 18 janvier 2025,

à l'âge de 97 ans.

ses obsèques auront lieu dans l'intimité familiale.

La famille remercie tout le personnel de l' EHPAD Roger Lagrange.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements