Rosa Parks, Martin Luther King et, avant eux, Claudette Colvin. Retour sur Noire-La vie méconnue de Claudette Colvin, un spectacle en réalité augmentée : saisissant !

L’expérience immersive Noire, proposée en amont du festival Chefs op en lumière, est à la fois troublante et saisissante : se mettre dans la peau d’une jeune fille noire de l’Alabama. Vous y êtes, vous êtes le témoin direct de l’histoire de Claudette Colvin et de la communauté noire de l’Alabama dans cette époque de la ségrégation.

Qui est Claudette Colvin ?

Claudette Colvin vit toujours, elle a 85 ans. Son nom ne vous dit sans doute rien, pourtant, neuf mois avant Rosa Parks, cette adolescente de 15 ans, pauvre et croyante, refuse de céder sa place à une femme blanche dans le bus qui la ramène de l’école. Nous sommes le 2 mars 1955. Défiant les lois Jim Crow qui imposent la séparation des Noirs et des Blancs, notamment dans les transports publics, Claudette Colvin est arrêtée par la police et jugée.

L’auteur Tania de Montaigne la sort de l’oubli en 2015 dans son l’essai biographique Noire – La vie méconnue de Claudette Colvin, récompensé du prix Simone-Veil. Adapté en bande dessinée, puis au théâtre (mise en scène Stéphane Foenkinos), sa voix et ses mots vous portent dans cette œuvre immersive en réalité augmentée.

Une expérience saisissante

Pendant de 35 min, équipé d’un casque Hololens, vous voilà plongé en 1955, à Montgomery, parmi la communauté noire, entouré de sons et d’images à 360 degrés. Déambulez parmi les hologrammes saisissants de réalité, multipliant vos points de vue. La sensation d’être parmi eux est frappante, leur regard vous prend à témoin. Car vous devenez le témoin direct du quotidien de Claudette Colvin : la séparation méthodique et violente des Blancs et des Noirs, son arrestation, son procès, jusqu’aux événements qui porteront Rosa Parks et Martin Luther King à la tête de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis.

Mais la véritable pionnière de cette lutte, l’écrivaine Tania de Montaigne la révèle, ce fut bien elle, la jeune Claudette Colvin.

Une question demeure : pourquoi le nom de Claudette Colvin a-t-il été effacé de la mémoire collective au profit de celui de Rosa Parks ? Vous l’apprendrez bientôt.

Événement à venir – Mardi 28 janvier, dans le cadre du festival Chefs op’ en Lumière, vous pourrez rencontrer l’auteur lors de la projection de la pièce de théâtre Noire – La vie méconnue de Claudette Colvin au Megarama.

« Prenez une profonde inspiration. Vous voici à présent dans la peau de Claudette Colvin, une adolescente noire de 15 ans qui vit dans l’Alabama des années 1950. Depuis votre plus tendre enfance, vous savez que blancs et noirs doivent vivre séparés sous peine de prison ou de mort. Mais aujourd’hui, vous allez changer l’Histoire… »

Par Nathalie DUNAND

Festival Chefs op en lumière

Noire – La vie méconnue de Claudette Colvin

à L’Espace des Arts

– Vendredi 24 janvier : de 9 h à 21 h

– Samedi 25 janvier : de 9 h à 14 h

Séance toutes les 45 min (jauge de 5 personnes)

Tarifs : de 8 € à 11 €

Réservation obligatoire sur https://noirechalon.e-monsite.com/

Rencontre exclusive avec Tania de Montaigne et projection de la pièce de théâtre Noire – La vie méconnue de Claudette Colvin

Au cinéma Mégarama

Mardi 28 janvier à 10 h

Entrée libre, réservation conseillée.