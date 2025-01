AVIS DE DECES - Monsieur Yves PERRIAU

CHALON-SUR-SAÔNE



Christiane PERRIAU-SAVOYE,

son épouse ;

Christine et Pierre MILLE,

Eric et Alexandra PERRIAU,

ses enfants ;

Paul, Sarah, Joséphine, Arthur, Annah, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Yves PERRIAU

Ancien combattant d'Algérie

Retraité Seva

survenu le 19 janvier 2025,

dans sa 86e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 30 janvier 2025, à 10 heures, en l'église du Sacré-Cœur, à Chalon-sur-Saône, suivie de la crémation.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.