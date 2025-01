Réunion d’information le 29 janvier 2025 Les CHA (Classes à Horaires Aménagés) au collège

Une formation gratuite pour allier scolarité et passion artistique :

Les classes à horaires aménagés au collège permettent aux élèves débutants et non débutants de concilier leurs études avec une pratique artistique approfondie, qu’il s’agisse de musique, de danse ou de théâtre. Cette formation qui a lieu pendant les temps scolaires offre un cadre privilégié où l’excellence académique et artistique vont de pair.

A qui s’adresse la réunion ?

Ce rendez-vous s’adresse :

- Aux élèves de primaire qui entreront au collège à la rentrée prochaine

- A leurs parents

- Aux enseignants souhaitant mieux comprendre le dispositif

- A toute personne curieuse d’en apprendre davantage sur ce parcours scolaire

Deux collèges partenaires au cœur du dispositif

Les classes à horaires aménagés sont proposées dans les établissements suivants :

- Collège Camille Chevalier pour la musique et la danse

- Collège Jean Vilar pour le théâtre

Informations pratiques :

Date : Mercredi 29 janvier

Horaires : 18h30

Lieu : Auditorium du Conservatoire – 1 rue Olivier Messiaen

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir une formation enrichissante et

épanouissante pour vos enfants.

Pour tout renseignement complémentaire,

contacter le Conservatoire au 03 85 42 42 65, réservation conseillée.