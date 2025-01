VOEUX MEDEF SAÔNE ET LOIRE - Face aux inquiétudes légitimes des entrepreneurs, les pouvoirs publics jouent la carte de l'optimisme raisonnable

L'année 2025 démarre sous pression pour les entreprises françaises. Du côté du MEDEF de Saône et Loire et du SDTP 71, même si on préfère voir le verre à moitié plein que celui à moitié vide, le moment présent n'est pas inquiétudes légitimes.

Délicat exercice que celui des voeux de la nouvelle année, d'autant plus lorsque vous êtes une organisation patronale. Avec un contexte économique qui ne fait que se tendre, l'euphorie de la période post-covid est bel et bien terminée. La récession économique instaurée par l'Etat en personne, afin d'agir sur une inflation hors de contrôle, a eu des effets bien plus rapides que prévus par Bercy. Des effets totalement perceptibles aujourd'hui. Si à cela, vous ajoutez l'instabilité politique du moment, le cocktail ne manque pas d'inquiéter.

Après une année 2024 marquée par un nombre record de faillites d'entreprises, 2025 pourrait être encore pire selon toutes les prévisions. Les PME sont particulièrement touchées, avec des prévisions à 68.000 défaillances sur cette année, après les 66000 de l'année dernière.

Malgré cela, des raisons d'espérer ?

Tour à tour Sébastien Martin - Président du Grand Chalon et Olivier Tainturier Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône ont tenu à jouer la carte de l'optimisme, s'appuyant sur un certain nombre d'indicateurs tirant vers le mieux. Avec une inflation apaisée et la baisse des taux d'intérêts, de nombreux analystes font le pari d'un rebond de la consommation, vrai moteur de l'économie française. Olivier Tainturier a exhorté les chefs d'entreprise à prêcher le positif, "plus la nuit est noire, plus les étoiles brillent", alors que Sébastien Martin dénoncait "ce seul pays capable de se plonger lui-même dans une crise" avant d'insister sur le socle fondamental de la confiance pour restaurer une économie dynamique.

Joël Abati, un Expert pour motiver les troupes

Pour ces voeux conjoints entre le MEDEF de Saône et Loire et le SDTP 71 - FRTP Bourgogne-Franche-Comté, Fabien Rossignol et Marc Dumas, ont fait appel à un multi-médaillé du sport français, Joël Abati. . C’est au sein de l’Equipe de France des métiers WorldSkills, en tant que préparateur physique et mental, que le champion olympique et champion du monde de handball, met à profit son expérience, celle de préparateur mental. Et le mental en ce début d'année 2025, il en faut pour les entrepreneurs. Préparation physique, préparation mentale et faire face à l'adversité, ont été au coeur de la soirée des voeux ce jeudi soir. Une belle manière de motiver les troupes pour se dire collégialement, que c’est uniquement quand les circonstances nous forcent à bouger qu’on se décide enfin à agir. Une méthode Coué à la sauce Saône et Loirienne bien motivante.

Laurent GUILLAUMÉ