Office français de la biodiversité : les syndicats professionnels reçus à Matignon

Communiqué de Matignon

Le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre a reçu ce jour les syndicats représentant le personnel de l’Office français de la biodiversité pour les écouter et rappeler la confiance du Gouvernement aux agents de l’OFB dans l’accomplissement de leurs missions.

Le Gouvernement renouvelle également sa détermination à prévenir toute forme de violence, qu’elle se manifeste par des actions ou des paroles.

L'OFB intervient pour faire respecter la réglementation dans le domaine de l’environnement. Le fait que cette dernière puisse être complexe ne relève pas du corps de contrôle. C’est pourquoi les efforts de simplification engagés par le Gouvernement seront poursuivis, de même que le travail de rationalisation et d’adaptation des contrôles.

Les contrôles, qui dans la grande majorité des cas se passent bien, peuvent parfois entraîner incompréhension et tension. C’est pourquoi la pédagogie et la sérénité sont particulièrement nécessaires. Les ministres en charge de la transition écologique et de l’agriculture ont donc signé la circulaire du 3 décembre 2024 relative aux modalités de contrôle des installations agricoles pour notamment organiser une meilleure coordination des contrôles administratifs de l’OFB avec les autres contrôles réalisés dans les exploitations agricoles, le port d’arme discret et le déploiement progressif du port de la caméra-piéton par les agents de l’OFB dans le cadre de leur mission.

Tous les efforts seront poursuivis à l’échelle nationale comme à l’échelle locale pour permettre une meilleure compréhension mutuelle et le retour à des relations apaisées.