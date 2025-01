CAPEB SAÔNE ET LOIRE - "Nous sommes les clés de nos communes rurales"

Face aux membres du conseil d'administration de la Confédération des artisans du bâtiment de Saône et Loire, ce sont 4 invités dont un parlementaire, Eric Michoux - député de la 4e circonscription de Saône et Loire, qui ont pu prendre la mesure des défis auxquels sont confrontés les artisans. Tour à tour, les élus de la CAPEB Saône et Loire ont exprimé les défis qui font face à eux. Entre la complexité adminstrative sans cesse dénoncée, depuis des années, la difficulté de frapper aux portes des appels d'offres publics, "qui nécessite des postes à plein temps et un vrai savoir-faire", la gestion de la formation et de l'apprentissage, les inquiétudes sur le tout-électrique, et bien sûr la "concurrence déloyale des auto-entrepreneurs", les doléances sont d'une multitude.

Face à cela, la CAPEB a tenu à rappeler l'importance prise par les artisans du bâtiment dans le maintien de la cohésion sociale des territoires, "des entreprises qui ne délocalisent pas et qui assurent un maillage territoral indispensable à l'équilibre".

Autre sujet qui n'est pas une mince affaire, celui de "faire-savoir ce qu'on fait". Les artisans du bâtiment sont "écarquillés" et ne savent plus vraiment comment se tourner pour promouvoir leur savoir-faire et leurs compétences. Un sujet central sur lequel l'organisation patronale entend bien prendre les choses en main.

L'autoentrepreneuriat, une bombe sociale à retardement ?

Sur la thématique de la concurrence déloyale, la CAPEB va même plus loin dans son analyse, ne se contentant pas de pointer l'impact du temps présent. En se projetant sur l'avenir, avec "un chiffre d'affaire officiellement déclaré de l'ordre de 17000 euros, comment peut-on envisager une cotisation pour son régime de retraites ?" s'est interrogé Bernard Loiseau, "c'est une bombe sociale à retardement sur laquelle on ne mesure pas les conséquences".

Les plateformes nationales du bâtiment pointées du doigt

Sur les questions du dépannage, les artisans du bâtiment font face à une concurrence accrue, avec une présence sur internet de nombreuses plateformes proposant des interventions à des tarifs dénoncés. Franck Boulay, patron de Publigo, a rappelé aux artisans, que les sommes investies dans la communication par ces plateformes ne peuvent être concurrencées par des artisans locaux. Un sujet sur lequel, la CAPEB entend là aussi, marquer le terrain, en mettant en avant un label artisan et un site dédié.

Une table-ronde permettant de faire monter en compétence l'Ecole des Cadres

Mission réussie donc pour cet exercice délicat face à des interlocuteurs extérieurs. Un exercice qui solde un parcours de formations pour acquérir plus d'aisance dans sa communication, développer sa capacité d’intervention en contexte syndical, savoir se positionner dans un environnement économique et sociétal toujours plus complexe. En ligne de mire ? La construction et la défense des intérêts de l’artisanat du bâtiment et bien connaitre l’action politique de la CAPEB.

Laurent GUILLAUMÉ