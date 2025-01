L'épicerie Proximarché, nouvelle locomotive pour le commerce aux Aubépins

C'est une étape importante dans la redynamisation du quartier des Aubépins. L'épicerie Proximarché a ouvert ses portes au 3 Rue du Pont de Fer, en lieu et place du Bar des Aubépins (Bistrot RV). Plus de détails avec Info Chalon.

Inaugurée le mercredi 18 décembre 2024, l'épicerie Proximarché voit déjà défilé chaque jour sans cesse croissante. Un lancement satisfaisant pour ce nouveau commerce qui a ouvert, en lieu et place du Bar des Aubépins (Bistrot RV), à deux pas du centre commercial des Aubépins.

Cette ouverture à point nommé complète une offre variée de commerces alimentaires (Valprim Market, Asie Store), redynamisant du même coup le quartier des Aubépins qui fait peau neuve.

D'une superficie de 90m², cette franchise du groupe Schiever, c'est l'affaire d'Aouatef Salah et Anis Trabelsi, le couple est secondé par sa vendeuse, Sylvie Poirier.

Proximarché, c'est avant tout une épicerie de quartier avec des promotions toutes les semaines, des fruits et légumes, une droguerie, parfumerie, hygiène (DPH), un large rayon d'alcool, des surgelés, un dépôt de pains*, des accessoires de téléphonie (chargeurs, coques, etc), et du CBD.

«J'ai toujours eu un bon contact et je pense que les habitants veulent un retour vers plus de commerces de proximité», nous explique la gérante.

Côté livraison, l'épicerie travaillera prochainement avec Uber Eats et Too Good To Go. Elle fera également Point Relais.

L'établissement est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, de 7 heures à 22 heures. Plus de renseignements et livraison au 03 45 51 48 29.

Nul doute qu'une amplitude horaire aussi large va faire mouche, surtout auprès de celles et ceux qui finissent le travail tard.

Avec un bon rapport qualité-prix, une diversité dans ses produits et un bon accueil, Proximarché Aubépins devrait rapidement faire sa place dans le cœur des habitants du quartier.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati