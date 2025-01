MUNICIPALES - Le mystère entretenu par Dominique Juillot à Mercurey

A 71 ans, Dominique Juillot a entretenu le mystère pour la suite à donner sur la commune de Mercurey. "Vous avez ce sentiment d'être dans le train, et de voir une gare arriver, et de vous poser la question si vous devez descendre". Une jolie métaphore pour laquelle il faudra vous contenter de cela, en l'état actuel des choses. Maire sans discontinuer depuis 30 ans, Dominique Juillot ne cache plus sa volonté depuis quelques temps de passer le relais. Un passage qui n'est pas sans une petite forme mélancolique, si on prend en considération les 7 dernières décennies, avec 63 ans sous un maire Juillot, entre le père et le grand-père.

Dominique Juillot n'a pas été plus explicite ce lundi soir sur ses intentions pour 2026, réservant sa décision pour les mois à venir. En aparté, il a toutefois fait savoir qu'il avait deux trois dossiers en suspens qu'il aimerait bien porter à son terme, notamment celui du SMET 71, une échéance qui porterait au-delà de 2026. Si sa décision de retrait devait toutefois se confirmer, sa sucession serait grande ouverte.

Laurent GUILLAUMÉ