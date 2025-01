La Soupe du Ch'tiot tous les mercredis après-midi aux Aubépins

Fort d'un premier succès l'année dernière, quelques bénévoles renouvelle l'opération pour offrir une bonne soupe bien chaude et des douceurs tous les mercredis sous le centre commercial des Aubépins. Plus de détails avec Info Chalon.

Suite au succès de sa première soupe populaire, les bénévoles de la Soupe du Ch'tiot donnent rendez-vous à toutes celles et ceux qui en ont besoin tous les mercredis après-midi, de 17 heures à 18 heures, devant la pharmacie Marchand, sous le centre commercial des Aubépins.



Présent pour «sa deuxième saison froide», ce collectif, émanation de l'association des Bulles Vertes Chalonnaises, a trois objectif : mettre l'accent sur le scandale du gaspillage alimentaire, créer du lien autour d'un plat réconfortant en hiver, en venant de façon concrète en aide aux personnes et aux familles en difficulté ou isolées et promouvoir une nourriture saine et complète (légumes et protéines végétales).

«Une nutritionniste nous a guidé pour les premières soupes», nous explique Dominique Copreaux, la porte-parole du collectif.

Les bénévoles de cette action sont :

Chantal, une pâtissière hors normes dont les gourmandises viennent accompagner la soupe, son meilleur atout : les tuiles aux amandes maison, à tomber !

Anne, la benjamine, spécialisée dans le service qu'elle pratique avec une grande dextérité, elle rejoint les autres bénévoles après sa journée de travail.

Laurence dont l'enthousiasme, son sens de l'organisation, son sourire sont des plus indéniables pour cette action.

Philippe, l'homme à tout faire toujours prêt à rendre service, et qui apporte lui aussi des gâteaux qu'il confectionne lui-même. De l'avis des bénéficiaires, ils seraient délicieux et très appréciés.

Et, bien entendu, l'emblématique Dominique qui va sur le marché glaner les fruits et légumes invendus que Filiz et Fatma, «ses fées», lui donnent et cuisine une soupe différente chaque semaine.

«Une pensée pour Benjamin, un fidèle, qui est parti loin pour ses études mais qui reste très présent dans leurs cœurs», ajoute Dominique.

À noter que la soupe peut être dégustée sur place ou à emporter dans des bocaux ou des bouteilles fournis par les bénévoles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati