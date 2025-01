Châtenoy le Royal : Qui dit changement de nom, dit changement de tenues, les adhérents du club "YB Mix Fight" arborent leur nouveau look.

Le club châtenoyen pratiquant différents sports d’arts martiaux en plus du Yoseikan a changé de nom et s’appelle "YB Mix Fight" depuis l’assemblée générale de juin 2024. Il était nécessaire de mettre les tenues à l’effigie des nouveaux logo et nom du club.

Cette nouvelle tenue est l’image et la reconnaissance des sportifs du club châtenoyen que le public remarquera lors des compétitions.

Ce mardi 21 janvier, le club a présenté la nouvelle tenue, T-Shirts et vestes de couleur grise personnalisés du logo et du nom du club.

Raphaële Jeannet présidente avait, pour cette présentation, invité Vincent Bergeret maire de la commune.

Pour mémoire, le club présentait 3 poussins, 2 filles et un garçon, et une minime le week-end des 25 et 26 janvier à l’Open International Yoseikan budo à Ostricourt (59).

Thomas Leconte et Thibault Andreutti sont tous les deux qualifiés en championnat de France de Karaté.

C.Cléaux