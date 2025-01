"Rassemblement National : la tronçonneuse pour les Français, la vie de château pour eux !" ironise Jérôme Durain

Rassemblement National : la tronçonneuse pour les Français, la vie de château pour eux !

Alors que les Français sont contraints de se serrer la ceinture face à une rigueur budgétaire imposée par le Gouvernement, les élus du Rassemblement National mènent grand train avec les moyens publics qui leur sont accordés.

Des cérémonies de vœux organisées dans un château par M. Odoul dans l’Yonne, ou encore agrémentées de spectacles de cabaret par M. Dutremble en Saône et Loire, des distributions de cadeaux et de bouquets de fleurs, tout cela illustre une déconnexion avec les réalités vécues par nos concitoyens.

Dans le même temps, leurs proches alliés d’Éric Ciotti brandissent la tronçonneuse, à l’image du Premier ministre argentin, pour justifier des coupes drastiques dans les dépenses publiques. Ces élus d’extrême droite prônent la fin des services publics pourtant essentiels au quotidien des Français.

Ce double discours est inacceptable : d’un côté, ils profitent pleinement des deniers publics pour leur propre mise en scène dans une démarche clientéliste et électoraliste, et de l’autre, ils ne font rien contre la politique d’austérité nationale qui fragilise la cohésion sociale et pénalise les plus modestes.

Le groupe « Notre Région par Cœur » réaffirme son attachement à un service public fort, solidaire et accessible à tous. Nous appelons les citoyens de Bourgogne-Franche-Comté à ne pas se laisser tromper par ces élus qui défendent avant tout leurs privilèges.



Pour le Groupe des Elu(e)s notre Région par cœur,

Jérôme Durain – Président.