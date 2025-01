Festival Chefs Op’ en lumière : encore de nombreux évènements à découvrir !

Ce mercredi, les évènements se multiplient pour les grands comme les petits. À 10 h, pendant que les tout-petits (entre 2 et 6 ans) ont droit à leur propre ciné-concert, autour de 4 films d’animation, le film en compétition Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé sera projeté pour la première fois de la semaine au Mégarama. Huit autres projections auront lieu au cours de la journée dont trois avant-premières parmi lesquelles Vermiglio, également en compétition, qui passera pour la deuxième et dernière fois à 20 h 15 à l’Espace des Arts.

Pour celles et ceux qui préfèrent parler technique, réservez vos places pour les workshops encadrés par des membres de l’association L’Union des Chefs Opérateurs (UCO) à 10 h, 14 h et 16 h, ou pour la rencontre avec la coloriste Florine Bel à 15 h 45 à l’Espace des Arts.

Jeudi, l’aventure Chefs Op’ continue avec à nouveau de nombreuses projections dont trois films en compétition : Le village aux portes du paradis à 10 h au Mégarama, puis Julie se tait (dernière projection) et La jeune femme à l’aiguille à 17 h 30 et 20 h 15 à l’Espace des arts. Onze autres films sont programmés pour ce quatrième jour de festival et notamment le film Eraserhaed de David Lynch, une carte blanche proposée par le chef opérateur et président du jury, Rémy Chevrin.

Pour les amoureux de la nature ou passionnés de l’infiniment petit, venez assister à la Master class de la réalisatrice Momoko Seto qui se tiendra à 10 h à l’Espace des Arts.

Communiqué Chefs Op’

Retrouvez le programme complet et réservez vos places sur le site du festival : Programme

FESTIVAL CHEFS OP’ EN LUMIÈRE

Lundi 27 janvier au dimanche 2 février 2025

Programme et Réservations de l’édition 2025 : festivalchefsop.fr

Tarifs inchangés :

— Films : tarif normal 7 € ; tarif réduit 5 €.

Ou carte non nominative de 10 entrées (tarif normal 50 € ; tarif réduit 40 €).

— Ciné-concert : tarif normal 11 € ; tarif réduit 7 € (samedi 1er février)

— Autres événements : entrée gratuite, réservation conseillée.