AVIS DE DECES - Madame Micheline SALENGRO née MEENS

FONTAINES



Christine FLEURY et Lauriane STEINER,

ses filles ;

Nicolas FLEURY, Gérard STEINER,

ses gendres ;

Audrey et Thierry, Jean-Charles et Vatsoa, Sophie et Anthony, ses petits-enfants ;

Léo, César, Louise, Capucine, Victor et Simon, ses arrière-petits-enfants,

toute la famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Micheline SALENGRO

née MEENS

survenu le 25 janvier 2025 dans sa 97e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er février 2025 à 11 heures en l'église de Fontaines 71150.

La famille remercie l'ensemble du personnel de la maison de l'Amandier de Saint-Marcel 71380, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le corps repose au Centre Funéraire Rolet de Chalon-sur-Saône salon Debussy.

Cet avis tient lieu de faire-part.