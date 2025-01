Retour sur l'exposition «La Mobilité à Vélo, c'est PaMA !»

Cette année encore, pour combiner galette des Rois, nouveautés au niveau de la mobilité à vélo et renouvellement d'adhésions, l'Espace PaMA était de nouveau à la Galerie du Châtelet du 20 au 25 janvier. Plus de détails avec Info Chalon.

Cette exposition, visible du 20 au 25 janvier, de 14 heures à 18 heures, dans la Galerie du Châtelet, portait sur les nouveaux programmes nationaux comme le Baromètre Vélo, dont le but est de co-construire une politique cyclable inclusive et solidaire qui permet à chaque personne de se déplacer à vélo en toute sécurité.

Depuis 2017, l'Espace PaMA prend ses quartiers dans la Galerie du Châtelet «plus ou moins», précise Philippe Jacob, membre actif et prestataire pour l'association, pour une exposition-rencontre.

La Galerie du Châtelet se transforme alors en un temps d'échange et de convivialité dans l'hypercentre.

«Le reste du temps, l'Espace PaMA est en intervention, soit à la vélo-école soit en milieu scolaire, Véli Vélo pour les tout-petits, en primaire avec Savoir Rouler à Vélo (SRAV) ou au collège», ajoute Philippe.

À noter que la vélo-école fonctionne est accessible aux particuliers tous les mercredis de 14 heures à 16 heures. Ils peuvent prendre rendez-vous ou venir sur place durant ce créneau.

Pour rappel, un collectif s'est également constitué «fin de l'année dernière», le Collectif Vélo Bourgogne Franche-Comté.

C'était l'occasion de présenter les nouveautés en matière de mobilités à vélo, dont la 4ème édition du Baromètre à vélo qui revient du 28 février au 2 juin 2025. Il s'agit d'un outil de démocratie participative, qui donne la parole à tous les citoyens des métropoles aux petites communes rurales, pour partager leur expérience et ressenti sur leur quotidien à vélo. Son but : construire une politique cyclable inclusive et solidaire qui permet à chaque personne de se déplacer à vélo en toute sécurité.

«Ce ne sont pas tous les outils à disposition», prévient ce dernier, «Plus il y aura de communes qui participeront à cet évènement, plus on aura quelque chose de fiable sur la mobilité à vélo au quotidien en France» et pour être «toujours plus proche des usagers».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati