Festival Chefs Op : Master class et projections inédites pour une journée d’exception !

Ce jeudi, le programme se poursuit en beauté avec une sélection exceptionnelle de projections et d’invités. Une master class sera consacrée à Momoko Seto à 10 h à l’Espace des Arts.

Vous pourrez également voir ou revoir à 13 h 30 Les cinq diables en présence de sa réalisatrice Léa Mysius et de son chef opérateur Paul Guilhaume.

Trois films en compétition rythmeront également cette journée cinématographique avec dès 10 h au Mégarama Le Village aux Portes du Paradis qui ouvrira le bal, suivi à 17 h 30 de Julie se tait à l’Espace des Arts. Enfin, la journée terminera en apothéose avec la projection de La Jeune Femme à l’Aiguille à 20 h 15.

Vendredi sera quant à lui marqué par la master class de Paul Guilhaume, l’un des chefs opérateurs les plus prometteurs de sa génération, dès 10 h à l’Espace des Arts : une occasion unique d’échanger avec lui sur son parcours et son travail.

La journée se poursuivra avec la projection de deux de ses films : Ava à 15 h à l’Espace des Arts, suivi à 19 h 30 de Emilia Pérez au Mégarama, récemment nommé aux César.

Au total, 14 autres films seront à l’affiche, dont 6 avant-premières et 3 films en compétition. Pour clôturer cette journée en beauté, ne manquez pas la projection du film en compétition Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé à 20 h 15 à l’Espace des Arts.

