Dans le cadre d’Octobre rose le Rotary Chalon Bourgogne Niépce fait un don de 1 100 € à Ailes aident et CoraSaône

Campagne mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche sur ledit cancer, sa prévention, son diagnostic, son traitement et l'accompagnement des femmes malades ou en rémission.

En partenariat avec le club solidarité du collège Jean Vilar

Cette année encore, tout au long du mois d’octobre, les membres du club solidarité de l’établissement scolaire avec l’aide de ceux du club service se sont mobilisés pour récolter de l’argent, notamment en tenant un stand dans les rues piétonnes de Chalon et en prenant part à des événements, tels que la Chalonnaise, la Marche Rose de Crissey, ou encore celle de Châtenoy-le-Royal.

Epilogue à cet Octobre rose 2024 bien chargé un don à deux associations chalonnaises soutenant des personnes atteintes du cancer et leurs familles : Ailes aident et Corasaône. C’est ainsi que le 21 janvier dernier, lors de la réunion statutaire hebdomadaire, Laurence Couraudon, présidente du rotary-club Chalon Bourgogne Niépce, a eu le plaisir de remettre un chèque de 1 100 € à Danielle Dufau, présidente de CoraSaône, et à Brigitte Caillet, présidente d’Ailes Aident, en présence d’Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi, de l’insertion et de la santé, et de Marc Bruandet, principal du collège Jean Vilar.

28 000 € depuis 2016

Depuis le début du partenariat entre le Rotary Chalon Bourgogne Niépce et le club solidarité du collège Jean Vilar, ce sont quelque 28 000 € qui ont été au total distribués.

Gabriel-Henri THEULOT