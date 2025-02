Festival Chefs Op’ : derniers évènements et final en apothéose !

Ce samedi, le programme se poursuit en beauté avec une sélection exceptionnelle de projections et d’invités. Dès 10 h venez découvrir à l’Espace des Arts l’unique film en compétition de la journée Le village aux portes du paradis. À 10 h 30, toujours à l’Espace des arts, venez assister à la Table ronde sur le cinéma documentaire, plusieurs chefs opérateurs seront présents pour l’occasion. Tout au long de la journée 10 films seront projetés dont 7 avant-premières. Enfin l’événement de la journée sera la Cérémonie de remise des prix à 18 h 15 à l’Espace des Arts au cours de laquelle seront remis le prix du Public et le prix des lycéens et des étudiants. La cérémonie sera suivie d’un cocktail avant le Ciné-Concert Le Miracle des Commencements dont la musique a été composée pour l’occasion.

Ce dimanche, le Mégarama vous invite à une journée exceptionnelle pour conclure ce festival Chefs Op’ 2025. Tout au long de la journée, pas moins de 10 films seront projetés, dont huit avant-premières et quatre films en compétition. Les spectateurs auront l’opportunité de découvrir des œuvres captivantes comme When the Light Breaks à 10 h 15, suivi de La Convocation à 13 h 15, puis Le Retour du Projectionniste à 16 h 15, avant de conclure avec le film de clôture Parthénope à 20 h 15. Cette dernière journée promet de belles émotions pour tous les amateurs de cinéma.

Communiqué Festival

Retrouvez le programme complet et réservez vos places sur le site du festival ! https://www.festivalchefsop.fr/