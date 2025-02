AVIS DE DECES - Madame Elvira Irene AGRESTI née MANZO

SAINT-MARCEL

M. Nicola Agresti, son époux ;

Mme Letizia Agresti,

M. Sergio Agresti,

M. Mme Claudio et Isabelle Agresti,

ses enfants ;

Julien et Pauline,

Adrien et Mamou,

Giovanni,

ses petits-enfants ;

Maël, Côme, Lou, Milo,

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Elvira Irene AGRESTI

née MANZO

survenu le 31 janvier 2025,

dans sa 90e année.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 6 févier à 9h30, en l'église de Saint-Marcel.

La défunte repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.