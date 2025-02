AVIS DE DECES - Monsieur Georges PETIT

SAINT-MARCEL



Géraldine, sa fille ;

son petit-fils ;

Yves PETIT, Joëlle et Daniel COMPAGNON, Christian et Dominique PETIT,

ses frères et sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille ,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Georges PETIT

survenu le 25 janvier 2025,

à l'âge de 71 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 7 février 2025 à 13h25 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.