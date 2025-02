Sport Boules (pétanque): Info-chalon est à Montreux (Suisse) pour couvrir l’événement du ‘Bouchon d’Or féminin’

Une compétition de pétanque féminine avec un plateau très relevé. Le photoreportage info-chalon !

Samedi 1er février 2025 à partir de 13 heures 30 dans le boulodrome de Chailly du club de Clarens situé à Montreux, c’est une belle compétition internationale de pétanque qu’info-chalon a été invité à couvrir à la demande de son organisateur Livio Grando, Président Général des boulodromes de Montreux et du C.O (Comité d’Organisation des Bouchons d’Or).

Une compétition qui se déroule avec la présence du groupe de travail de Pierre-Alain Dumas, Vice-président du club de Clarens, parrain du concours de la fraternité franco-suisse (Clarens- Chalon-sur-Saône).

Assisté de Jean Daniel à la table de marque.

Organisé sur 2 jours, ce sont les meilleures 18 équipes triplettes féminines de tous les cantons suisses et une équipe françaises (Salins-les-Bains) qui se sont disputées lors de parties acharnées (1 h 40 + 2 mènes supplémentaires) afin de remporter le fameux titre du «Bouchon d’Or 2025 ».

Parmi les équipes favorites, on compte bien sûr la dream-team de l’équipe Nationale Suisse composée de Sylviane Métairon (Championne du Monde 2022 de tête à tête au Danemark) associée à Cornelia Staub et Yvonne Bless.

Parmi les outsiders on pourra compter aussi sur : L’équipe de Genève composée de Gisèle Léo, Séverine Schnegg et Aurore Francois, l’équipe du Verney composée d’Emilie Clère, Maëlise Moulin et Sarah Tribulato, l’équipe de Vaud 1 composée d’Anne-Marie Tamburini, Carole Gobet et Corinne Altaus, l’équipe de la Sélection Romande composée de Laurence Véri, Nadia Zanella et Sabine Prévost, l’équipe du Mont Charmant composée de Florence Authier, Jamrong Schneider et Nastasia Ruegg,l'équipe de la sélection lémanique composée de Akife Ercelep, Chantal Burgisser, Semra Ylmaz et Virginie Sage et pour terminer l’équipe du Léman composée de Mylène Hug, Laure Muriset et Mélanie Kramer.

Après la demi-journée des phases qualificatives qui se sont terminées tard (minuit trente) ce dimanche, voici les classements et les groupes qui s’affronteront aujourd’hui pour les phases finales.

Classement A après 9 parties jouées

Classement B après 9 parties jouées

Composition du groupe A et B pour le dimanche 2 février

Photographies de quelques championnes en exercices ;

Sylviane Métairon,

Akife Ercelep,

Gisèle Léo (Lauréate de 6 bouchons d’Or féminin)

Les dix huit équipes participantes :

Le Valais

La Genevoise

Riddes

Genève

Verney

Clarens

Narcisses

Equipe nationale Suisse

Bulle

Vaud

Zurich

Villeneuve

Sélection Lémanique

Salins

Leman

Mont Charmant

Azzuri

Sélection Romande

Le photoreportage info-chalon

