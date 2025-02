La Nuit de la Lecture enchante la bibliothèque d’Épervans

Vendredi 24 janvier, la bibliothèque d’Épervans et ses bénévoles ont organisé en partenariat avec l'association "Lire et Faire Lire" une soirée dans le cadre de la Nuit de la Lecture, rassemblant un public nombreux, enfants et adultes dans une ambiance chaleureuse et familiale.



Danielle et Angéline, deux lectrices bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, ont captivé petits et grands en prêtant leur voix et leur cœur à cette soirée.



Après une introduction rythmée avec la comptine « Promenons-nous dans les bois », repris joyeusement par les enfants, les histoires pleines de vie et d'émotions se sont enchaînées avec des ouvrages variés pour finir sur le classique intemporel du" Petit Chaperon Rouge".



L’événement a conquis le public, laissant chacun repartir avec des étoiles plein les yeux, le cœur léger, prêt à s'endormir avec de belles histoires en tête.



Un grand bravo et merci à Danielle et Angéline pour leur engagement et leur talent, ainsi qu’à tous les participants qui ont fait de cette soirée un véritable succès.



Si vous souhaitez rejoindre l’aventure Lire et Faire Lire, n’hésitez pas à contacter l’association par mail : [email protected]