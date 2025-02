L’association Adansè Faso s’expose à la Galerie du Chatelet à Chalon sur Saône.

En effet, cette association peu connue sur le chalonnais et pourtant basée à Cheilly les Maranges, travaille sans relâche depuis 2009 auprès des familles en grande précarité dans un secteur de la ville de Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso en Afrique de l’Ouest.

La première particularité de cette association est qu’elle forme des femmes au tissage traditionnel. Au bout de trois ans, elles sortent de leurs formations diplômées et peuvent, grâce aux métiers à tisser offerts par l’association, ainsi qu’un prêt à taux zéro pour acheter le coton et la teinture, commencer leur travail de tisseuse et se créer une clientèle.

Elles s’installent chez pour tisser ce qu’on appelle des pagnes (jupes + foulard).

L’association alors passe commande de pagnes auprès de ces femmes et les achètent au prix du marché, il n’y a pas de marchandage, pour les confier ensuite à une couturière, formée sur place au travail de cordonnerie. Elle confectionne sacs, trousses de toilettes, pochettes, etc. vendus en France sur des marchés.

On est sur la base même du commerce équitable avec un partenariat gagnante/gagnante, chaque femme faisant partie intégrante de l’association.

Il a fallu, afin de faire remonter les besoins des unes et des autres, créer une deuxième association « petite sœur » locale, Adansè Faso Burkina, à la tête de laquelle la famille Sanon s’implique tout particulièrement, secondée par une secrétaire à plein temps et un conseil d’administration.

Mais les missions de ces deux associations ne s’arrêtent pas là puisqu’elles proposent des formations couture, coiffure, du maraichage, de l’alphabétisation, des sensibilisations aux problèmes de santé, des aides scolaires pour les enfants des écoles publiques et une banque alimentaire.

La deuxième particularité de Adansè Faso, c’est qu’elle fonctionne avec aucunes aides des collectivités territoriales, ne puise ses ressources que dans la vente des objets des femmes et du sculpteur qui fait partie de l’association Adansè Faso Burkina et grâce aussi à des dons.

Si les activités de cette association de solidarité internationale vous intéressent, venez à la rencontre de ses membres à la galerie du Châtelet, ils se feront un plaisir d’échanger avec vous.

A noter que l’Assemblée Générale de Adansè Faso se tiendra samedi 15 février à 17h à Cheilly les Maranges et que la cotisation est libre.

Avec 30 euros, une femme démarre une activité professionnelle.

Avec 45 euros, on envoie un enfant à l’école pendant un an.

Adansè Faso est reconnue d’utilité publique.