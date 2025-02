Février démarre en Saône et Loire comme janvier s'est terminé

On ne compte plus le nombre de journées sans avoir vu un coin de ciel bleu sur le Chalonnais. Et ce début février ne devrait guère changer cette tendance enregistrée depuis si longtemps, qu'on a presque oublié à quoi ressemble une journée ensoleillée. Ce début février démarre avec des alternances de ciel couvert, de brouillard et de quelques rayons de soleil. Côté températures, pas de quoi non plus susciter l'enthousiasme ... avec des maximales qui auront bien du mal à dépasser la barre des 10°c, et des minimales flirtant avec les 2°c.

Une météorologique qui n'aura pas de quoi nettoyer nos organismes des symptômes hivernaux bien présents. L'hiver est loin d'être terminé...