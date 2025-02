Vente éphémère « Saint-Valentin » organisée par des élèves du Lycée Saint-Charles

La classe de bac professionnel MCV a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'une boutique éphémère dédiée à la célébration de la Saint-Valentin du 3 au 15 février, du lundi au vendredi de 8h à 12h - 13h à 17h et le mercredi de 8h à 12h.



Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de leur formation, permettra aux élèves de mettre en pratique leurs compétences en gestion, merchandising, communication et ventes.



Les lycéens se sont organisés en équipes pour rechercher des partenaires et décorations qui reflètent l'esprit romantique de cette fête.

Ils auront également l'occasion de créer des supports de communication pour attirer les clients, tout en gérant les aspects administratifs de la boutique.



Cette initiative vise non seulement à offrir des cadeaux uniques pour la Saint-Valentin, mais aussi à donner aux élèves une expérience concrète du monde du commerce.



Les visiteurs sont invités à venir découvrir la boutique Pop Up School, Place Jean Damichel, 71100 Chalon sur Saône et à soutenir leur projet du 3 au 15 février 2025.