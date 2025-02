Le Rotary Chalon Saint-Vincent organise son salon « Vins-Saveurs» du 7 au 9 mars

A l’occasion de la 10e édition de leur salon des vins, les organisateurs ont décidé d’apporter quelques innovations. Fini le salon « Vins-Plaisirs », qui existait depuis la création de la manifestation en 2015, et longue vie au salon « Vins-Saveurs » qui lui succède… Mais surtout, afin de permettre au plus grand nombre de visiter le salon, Christian Verchère et ses amis ont décidé de rallonger sa durée en programmant une troisième journée sous la forme d’une nocturne le vendredi 7 mars de 17 heures à 21 heures.



Déjà vingt-sept exposants, venus de toute la France et même de Suisse, ont confirmé leur présence. Vous produisez du crozes-hermitage, du vacqueyras, du gigondas, ou encore des vins du Val de Loire ou du Sud-Ouest, vous vendez de la charcuterie ou du foie gras, et vous souhaitez les rejoindre. Rien de plus simple, il vous suffit de prendre contact avec Christian Verchère au 06.73.98.62.87. ou à l’adresse mail suivante : [email protected]



D’ores-et-déjà notez sur votre agenda les heures d’ouverture du salon des vins 2025 : vendredi 7 mars de 17 heures à 21 heures, samedi 8 mars de 10 heures à 19 heures et dimanche 9 mars de 10 heures à 18 heures. Les rotariens de Chalon Saint-Vincent seront heureux de vous y accueillir.

Gabriel-Henri THEULOT