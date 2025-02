AVIS DE DECES - Monsieur Michel MILLET

DRACY-LE-FORT - CHALON-SUR-SAÔNE - SAILLENARD - LOUHANS



Madame Geneviève MILLET,

son épouse ;

Luc et Anne MILLET,

Agnès et David JUGNET,

ses enfants ;

Alexandre et Mégane, Marie, Léa, Julien,

ses petits-enfants ;

Juliette, Charlotte et Marius,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel MILLET

survenu le 3 février 2025 à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 février 2025 à 14h30 en l'église de

Dracy-le-Fort.

Michel repose à la chambre funéraire MANSUY à Dracy-le-Fort.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.