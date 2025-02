BASKET (Betclic Elite) : Lionel Gaudoux prolonge pour 3 saisons avec l'Elan Chalon

Le communiqué de l'Elan Chalon

L’Elan Chalon est fier d’annoncer ce jour, la prolongation de Lionel Gaudoux pour trois saisons supplémentaires.

Arrivé en 2022, en provenance de Saint-Quentin, Lionel s’est rapidement imposé comme un pilier de notre équipe, incarnant à la perfection les valeurs du club avec son talent, sa combativité et son état d’esprit exemplaire.

Saison après saison, Lionel n’a cessé de monter en puissance, jouant un rôle clé dans notre retour au plus haut niveau français. Sur le parquet, son engagement total, son intensité et son sens du collectif font de lui un joueur respecté et apprécié, aussi bien par ses coéquipiers que par le staff. Ses performances (11,1 points, 61,5 % aux tirs, 5,4 rebonds et 12,9 d’évaluation) en font un intérieur français de référence, logiquement convoité à travers l’Hexagone. Il figure tout simplement parmi le TOP 10 des joueurs français de notre Ligue.

Mais Lionel, c’est aussi un homme engagé, proche des supporters et toujours prêt à donner de son temps, sur et en dehors du terrain. Son lien fort avec le public chalonnais, sa générosité et sa bonne humeur en font une figure incontournable du club au point de lui confier le capitanat au démarrage de cette saison.

Poursuivre l’aventure avec Lionel était devenu une priorité pour la direction du club. Cette volonté partagée est une excellente nouvelle et envoie un signal fort de confiance en l’avenir de notre club.

Nous sommes impatients de poursuivre cette aventure avec lui et de vivre encore de grands moments ensemble !