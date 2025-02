Sébastien MARTIN alerte le ministre de l’Industrie suite à l’annonce d’une possible OPA sur Verallia

À la suite de l’annonce, le 3 février 2025, de l’intérêt porté par le groupe brésilien BWGI pour une offre publique d'achat (OPA) sur l’entreprise française Verallia, Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, a adressé un courrier au ministre en charge de l’industrie et de la transition énergétique, Marc Ferracci. Il y exprime les interrogations locales quant aux conséquences possibles de cette annonce pour les usines françaises du groupe et, plus largement, insiste sur le rôle de l’État dans la préservation de l'implantation territoriale de Verallia.



Véritable fleuron industriel ancré sur le territoire du Grand Chalon depuis de nombreuse années, l’usine Verallia de Chalon-sur-Saône avec ses 360 salariés et sa production annuelle d’un milliard de bouteilles, a récemment bénéficié d’investissements stratégiques visant à moderniser ses infrastructures et améliorer sa performance énergétique.



Dans son courrier, Sébastien MARTIN rappelle le rôle déterminant de l’État, actionnaire de Verallia via Bpifrance, pour garantir la pérennité de l’implantation territoriale du groupe et préserver les acquis industriels nationaux.

« Le maintien et le développement de notre industrie sont des enjeux stratégiques majeurs. Le positionnement de l’État pour assurer la stabilité de Verallia sera une garantie précieuse », insiste Sébastien MARTIN.



Le Président du Grand Chalon demande ainsi à être tenu informé des évolutions de ce dossier et se tient prêt à échanger avec le ministre afin de défendre l’ancrage industriel de Verallia en France et dans le Grand Chalon.