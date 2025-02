Un atelier diététique organisé par le CCAS de Crissey “Pour que manger et vieillir rime avec plaisir ”.

Une alimentation adéquate et une activité physique régulière constituent des éléments clés d’un vieillissement en bonne santé et évitent le risque de dénutrition. Plus spécifiquement, une alimentation suffisamment diversifiée chez les seniors pourrait prévenir les risques de dénutrition, et ainsi contribuer à vieillir en meilleure santé.

Bien manger et manger mieux ne signifient en rien manger tout et n’importe quoi au risque de trop grossir ou d’avoir des répercussions sur sa santé.

Delphine Cudel, nutritionniste diététicienne, était à Crissey dans le cadre d’un atelier cuisine diététique pour expliquer, montrer qu’il est possible de bien manger en renforçant les Oméga 3 nécessaires et les vitamines.

Il faut juste rappeler que Delphine Cudel est Ingénieur en Nutrition et Alimentation de l'Ecole Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à la Nutrition et à l'alimentation, Diététicienne-nutritionniste (BTS diététique) et que depuis 2018, elle occupe le poste de diététicienne coordinatrice pour le Réseau de Prévention et de Prise en Charge du surpoids et de l'Obésité Pédiatrique BFC, pour ne citer que ces quelques références.

5 personnes dont Marie-Christine Oudot, adjointe à la mairie, ont participé à cette matinée de confection d’un repas riche en oméga 3 par l’association de différents ingrédients.

Michel, Christine, Denise, Marie-Christine et Madeleine étaient aux fourneaux pour préparer, sous la houlette de Delphine, des samoussas épinards/chèvre, du riz à l’indienne, du dahl de lentilles et un far breton enrichi.

Faire des samoussas nécessite un bon tour de main : bien doser l’appareil et bien réussir le pliage.

Catherine Lauriot 1ère adjointe à la mairie est passée saluer le groupe et Delphine Cudel en fin de matinée. Le repas prêt, les 5 séniors ont déjeuné ensemble à la salle Verpiot pour déguster les excellents mets soigneusement préparés.

C.Cléaux