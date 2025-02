Tulipes contre le cancer : les Lions Club Saôcouna et Chalon Doyen remettent 12 000 euros de dons à des associations

Jeudi 6 février 2025, plusieurs associations, représentants de services hospitaliers et les Lions Club Saôcouna et Chalon Doyen étaient réunis dans le salon d'honneur de la mairie de Chalon-sur-Saône. L'heure était au partage des dons entre cinq associations et services hospitaliers œuvrant pour améliorer le quotidien des patients mais aussi accompagner les familles et soutenir la recherche contre le cancer après la vente de Tulipes contre le cancer.

«Quelques mots de la saison 2024 qui a été vraiment éprouvante. Le rendement est de 40% seulement, le plus mauvais enregistré pour les raisons suivantes : depuis le début? la météo nous a montré qui est le maître de la situation ! À trois reprises, nous avons essayé de planter les tulipes à l'endroit habituel, Rue Bois de Menuse, mais c'était impossible car le champ était inondé. Alors, la plantation a été difficile et tardive; la pousse a d'abord été lente puis une poussée de chaleur a entraîné une floraison très rapide. Ce qui explique l'ouverture tardive de la vente au public, pas de cueillette au champ a été un autre grand point négatif et quelques visites nocturnes avec des vols de tulipes au champ», a indiqué Élena Nicolas, la présidente du Lions Club Saôcouna.

Un champ avait été trouvé in extremis dans la zone de Chalon Nord.

Comme nous le rappelle cette dernière, cette action repose sur une idée simple «mais puissante» : planter et obtenir des dons en échange de bouquets de tulipes afin de collecter des fonds destinés à aider «celles et ceux qui se battent contre le cancer sous toutes ses formes».

La présidente du Lions Club Saôcouna a tenu à remercier le maire de Chalon-sur-Saône, les services de la Ville, les ateliers municipaux, la voirie et les espaces verts «qui nous soutiennent depuis presque 25 ans. Sans votre aide précieuse, sans votre engagement à nos côtés, rien de tout cela ne serait possible. Merci à vous !»

Et oui, cette année nous fêterons les 25 ans de cette belle initiative que sont les Tulipes contre le cancer, lancée par Janine Bertillier à Chalon-sur-Saône.

Malgré toutes les difficultés rencontrées l'année dernière, la campagne des Tulipes contre le cancer a pu générer 12 000 euros de bénéfices qui ont été répartis entre les 5 bénéficiaires suivants : l'Unité de recherche du Professeur Girodon (CHU de Dijon), le Service Hémato-oncologie du Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, le Service oncologie de l'hôpital privé Sainte-Marie, et les associations Toujours Femme et Retinostop.

Les services hospitaliers et associations bénéficiaires étaient notamment représentées par Sandra Lavigne (Hôpital privé Sainte-Marie), Marie- Françoise Ray, la présidente de l'association Retinostop et Catherine Rochet de l'asociation Toujours Femme.

Une remise de chèques qui a eu lieu en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, son premier adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, et d'autres élus municipaux, Corrine Dumaine, la présidente du district 103 Centre-est, et Charles Lelu, le président du Lions Club Doyen.

«C'est une somme très appréciable qui a été ce soir redistribuée depuis le salon d'honneur de l'hôtel de ville entre cinq groupements qui luttent contre le cancer (...). La cause qui est notre n'hélas pas encore tarie... Bravo à tous et en avant pour la 25ème édition des Tulipes contre le cancer en avril prochain !», a déclaré le maire.

Celui-ci avait, un peu plus tôt, loué les actions bénéfiques des Lions Club de notre ville (et du Chalonnais avec le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise) «toujours à la rencontre du public» et «très populaires».

