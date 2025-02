Saint-Vincent Tournante Maranges 2026 - Un défi collectif relevé : les trois villages des Maranges unis pour célébrer la vigne et la solidarité

L’édition 2026 de la Saint-Vincent Tournante s’annonce exceptionnelle et ancrée dans la tradition viticole bourguignonne. Accueillie par les trois villages de l’appellation Maranges – Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges – elle sera placée sous le thème « Les Maranges en musique », une immersion festive au cœur du terroir.

Ce jeudi soir, le Domaine Battault à Chassagne-Montrachet a accueilli le lancement officiel de la Saint-Vincent Tournante Maranges 2026, qui se tiendra les 24 et 25 janvier 2026. Cet événement majeur du vignoble bourguignon mettra à l’honneur l’appellation Maranges, rassemblant les villages de Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges. Sous le thème « Les Maranges en Musique », cette 82ᵉ édition s’annonce festive et fédératrice, avec des milliers de visiteurs attendus et un programme riche en découvertes viticoles et culturelles. L'affiche de cette 82e édition a été dévoilée (lire par ailleurs).

