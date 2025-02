Elections Chambres d’agriculture - Jeunes agriculteurs et FDSEA de Saône-et-Loire conservent la majorité absolue avec 52,18% des voix.

Jeunes Agriculteurs et la FDSEA de Saône-et-Loire acceptent avec humilité la confiance renouvelée, dans un contexte particulier, et adressent leurs remerciements aux agriculteurs, aux viticulteurs et éleveurs.

MERCI A TOUS !

Ce résultat est une reconnaissance pour la façon dont nous gérons la Chambre d’Agriculture, plus particulièrement adressée à ceux qui ont œuvré pendant la dernière mandature et pour certains tout au long d’une vie d’engagements professionnels consacrés au service des agriculteurs.

Il est aussi le reflet de l’état d’esprit de notre département, une reconnaissance pour le travail, la mobilisation, le sérieux et la détermination avec lesquels nous représentons et défendons chaque jour nos collègues paysans. Le taux de participation important et stable à 39% nous donne une légitimité dont peu d’organisations professionnelles peuvent se faire valoir.

Réalistes, nous prenons acte du recul des suffrages exprimés. Nous comprenons les attentes, l’exaspération que génère la crise vécue par les agriculteurs, l’insuffisance et la lenteur des réponses depuis des mois du fait d’une instabilité politique sans précédent.

La colère qui progresse, est-elle une réponse suffisante ? Non !

Il est de notre responsabilité de proposer des solutions crédibles, de lever les freins qui nous

immobilisent et de redonner le goût d’entreprendre en agriculture.

C’est pour cela que nous avions fait le choix d’écouter. Présents sur le terrain, au contact direct des agriculteurs, des viticulteurs, des éleveurs, nous avons élaboré un projet ambitieux et tourné vers l’avenir que nous sommes plus que jamais déterminés à mettre en œuvre à la Chambre d’Agriculture. Le mandat que nous confient les agriculteurs de S&L est clair, faire aboutir les propositions partagées pour le renouvellement des générations, obtenir un revenu digne, rechercher une simplification de notre quotidien, planifier pour faire face au dérèglement climatique, dans un objectif de souveraineté alimentaire.

TOUS ENSEMBLE, NOUS SOMMES L’AGRICULTURE !

N’est pas qu’un slogan de campagne. S’engager pour l’agriculture est notre quotidien. Nos réseaux sont mobilisés avec détermination, nous poursuivons le travail !