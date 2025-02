La société CMPHy pose la première pierre de sa future usine sur SaôneOr

Ce vendredi 7 , Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, Olivier TAINTURIER, Sous-Préfet de Chalon-sur-Saône et Arnaud PELLETIER, Dirigeant de CMPHY, ont posé sur SaôneOr (Virey-le-Grand) la première pierre de la future usine de la société CMPHy en présence des élus et de l’écosystème économique du territoire.

CMPHy : Une pépite industrielle Made In Grand Chalon

Fondée en 2017, CMPHy s’est aujourd’hui imposée sur le Grand Chalon et en France, comme un acteur de référence dans l’analyse et le contrôle non destructif (CND) des matériaux, grâce à son expertise en électromagnétisme et en méthodes ultrasonores.

Intervenant dans des secteurs stratégiques tels que l’armement (DGA, ArianeGroup, MBDA Missile Systems, Safran), le nucléaire (Framatome, EDF, Orano) et l’industrie générale (ferroviaire, automobile, sidérurgie, pétrochimie), CMPHy mise fortement sur la Recherche et Développement en s’engagement dans de multiples projets innovants à forte valeur ajoutée (robotisation des procédés CND, application de l’intelligence artificielle aux techniques de soudage, développement d’outils de caractérisation électromagnétique des aciers à haute valeur ajoutée).

Un projet ambitieux pour accompagner sa croissance

Face à l’augmentation de son activité et à l’exiguïté de ses locaux actuels à Crissey, CMPHy a décidé d’investir un nouveau site de 1100 m² sur la ZAC SaôneOr. Ce projet, implanté sur un terrain de 0.7 hectares sur SaôneOr comprendra un atelier, un centre d’essai et un laboratoire de caractérisation et d’étalonnage doté d’équipements de pointe.

Lui permettant de pouvoir développer de nouveaux projets, CMPHy qui compte aujourd’hui 7 salariés compte doubler son équipe d’ici 3 à 5 ans. Conçu par le Cabinet d’architecture PHYTHAGORE de Buxy et construit par la société MASTER’s Construction de Châtenoy-en-Bresse, ce site représente un investissement total de 1.7 millions d’euros. Il bénéficie d’un soutien financier du Grand Chalon (20 000€) et d’une subvention du Fonds Européen de développement régional (FEDER) en cours de traitement, estimé à 450 000€.

Une réserve foncière a été prévue pour permettre, à terme, une extension du site et l’accueil de partenaires académiques, renforçant ainsi la dynamique de recherche et développement de l’entreprise.

La construction de ce bâtiment confirme une nouvelle fois la capacité de l’agglomération du Grand Chalon à accueillir, sur son site industriel clé en main SaôneOr, des usines, en une année environ.

CMPHy, qui a obtenu son permis de construire en septembre 2024 et débuté les travaux de terrassement en octobre 2024, devrait intégrer ses nouveaux locaux fin octobre 2025.

Pour Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, "SaôneOr est en passe d'accueillir une pépite industrielle Made In Grand Chalon. Poser la première pierre de la nouvelle usine de CMPHy est une vraie fierté. Les projets que cette entreprise porte sont gages de recherche et d'innovation utiles pour tout notre tissu industriel local mais aussi national".