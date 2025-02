Hommage du Président André Accary au conseiller départemental Alain Ballot

Communiqué de presse

C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que j’ai appris hier soir, jeudi 6 février 2025, le décès de mon collègue conseiller départemental et ami Alain Ballot.

Alain aura consacré une longue partie de sa vie à la chose publique, avec un engagement de plus de 40 ans au service de ses administrés.

Élu conseiller municipal dès 1983 dans sa commune de Saint-Eusèbe qu’il adorait tant, il en était devenu le maire en 2008, avant de quitter cette fonction en septembre dernier.

Alain était conseiller communautaire de la CUCM.

Il avait rejoint également notre collectivité en 2021, en devenant le conseiller départemental du canton de Blanzy, en compagnie de sa binôme Sophie Clément, et siégeait au sein du groupe Saône-et-Loire Unie.

Depuis, nous avions appris à nous connaitre, et je crois pouvoir dire que nous étions devenus amis.

Alain était un homme loyal, compétent, passionné par son territoire. Un élu de terrain, avec qui j’ai eu l’occasion de parcourir plusieurs fois son canton, pour échanger et travailler sur l’avancée de ses projets. C’était également un homme extrêmement bienveillant et attentionné auprès des agents du Département avec lesquels il travaillait.

Son sourire, sa bonne humeur communicative et sa gentillesse nous manqueront…

Au nom du Département de Saône-et-Loire, des conseillères et conseillers départementaux, j’adresse à son épouse, leurs enfants, sa famille et ses proches, mes condoléances les plus attristées.

Un hommage solennel sera rendu à Alain Ballot lors de la prochaine Assemblée départementale, le 14 février 2025.