Après La Nuit du Badminton et La Nuit du Volley, voici le retour des Nuits Sportives Etudiantes avec La Nuit du Basket 3X3.

Au programme : des matchs de basket (mixité possible) en 3X3 et des concours de shoots avec de nombreux lots à gagner, une buvette avec des sandwichs et boissons fraîches (sans alcool).



Tarif : 3€ avec un sandwich offert (gratuit pour les membres de l’ASUB Chalon).



Et pour rappel, vous pouvez venir vous entrainer gratuitement avec le SUAPS en jeu libre le lundi de 20h15 à 22h au gymnase Mathias !



INFOS ET INSCRIPTIONS