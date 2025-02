Vendredi 14 février, célébrez la Saint-Valentin Chez Louis !

Chers Valentins et Valentines,

Le 14 février, vivez un moment unique et délicieux en amoureux à la brasserie Chez Louis. Laissez-vous séduire par notre menu spécialement conçu pour cette occasion et soyez assurés que votre Saint-Valentin sera inoubliable.

Service à partir de 19 h, réservation au 03 85 91 39 81.

Brasserie CHEZ LOUIS

17, place Saint-Vincent – 71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 91 39 81