RTC 45 C.A Pontarlier 17: L’interview d’un des entraineurs Christophe Cabadaïs

Les chalonnais très confiants à domicile se devaient dimanche devant leur public de franchir l’obstacle doubiste qui se présentait à eux pour grapiller des points et remonter parmi les premiers du classement. C’est chose faite ! L’analyse à chaud d’un des entraineurs du rugby tango chalonnais, Christophe Cabadaïs :

Christophe, qu’avez-vous pensé du match du RTC gagné avec le bonus offensif aujourd’hui ?

C.C :« C’était un match piège par excellence ! Par exemple, nous, on ne sait pas vraiment préparer ces matchs dans le sens ou on se sait pas vraiment l’investissement des joueurs. Mais là, franchement, on a fait le taf on a le bonus. On a 45 points, on ne va pas faire la fine bouche, C’est vrai que l’on aurait pu mettre beaucoup plus d’essais, c’est une certitude si on avait été un petit peu plus appliqué, un petit peu plus précis dans ce qu’on a fait car on a énormément d’occasions où l’on échoue à 1mètre de la ligne, où l’on traverse la défense mais voilà ! C’est pourtant sur ce genre de match qu’il faut être précis mais honnêtement, je suis content de l’investissement de mes joueurs, le boulot est fait, il fallait prendre les 5 points de bonus offensif aujourd’hui surtout qu’il y avait 2 à 3 résultats, j’ai vu, qui nous arrangeaient comme Antony qui perd chez lui contre le Creusot, il fallait donc absolument assurer la victoire avec le bonus ! ».

Alors, quels sont vos objectifs de fin de saison, les qualifications ?

C.C : « Alors maintenant on a 10 matchs gagnés ! On s’était dit en début de saison qu’il fallait 10 matchs gagnés pour être maintenu, donc je pense qu’on est officiellement maintenu aujourd’hui (rires) ! ».

J.P.B