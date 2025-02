Le MEDEF régional de bourgogne Franche-Comté rassemblé autour de sa présidente réélue à l’unanimité

Le MEDEF Bourgogne-Franche-Comté (BFC) annonce avec fierté la réélection à l'unanimité d'Elisabeth Grenin à la présidence pour un second mandat. Cette décision unanime reflète la confiance et le soutien indéfectible de l'ensemble des membres envers sa vision et son engagement.

Communiqué de presse

En tant que présidente, Elisabeth Grenin a su porter des projets ambitieux pour le développement économique de notre région afin d’avancer notamment sur des sujets comme la nécessité d’améliorer notre liaison aéroportuaire, la décarbonation des trajets domicile-travail, ou encore de promotion de l’énergie nucléaire et hydrogène.

Avec ses 6500 entreprises adhérentes, le MEDEF BFC représente plus de 350 000 salariés dans notre région. Notre organisation patronale, la première de la région, est présente dans nos 8 départements à travers 5 MEDEF territoriaux (Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne et Territoires Franc-Comtois) et 15 branches professionnelles, incluant la métallurgie, l'agroalimentaire, la plasturgie, la chimie, le bâtiment, les travaux publics, les carrières et matériaux, le transport routier, le travail temporaire, SYNTEC (ingénierie, conseil, numérique, évènementiel), la formation professionnelle, la banque, l'automobile, les entreprises de propreté, les coopératives laitières.

Par ailleurs, 11 membres associés tel qu'EDF, Total Énergies, ENGIE, Le Groupe La Poste, FRENCH TECH BFC, Entreprendre Pour Apprendre BFC, ANDRE LE GROUPE, Orange, DECA BFC, ROBOTICS VALLEY et BFC Angels jouent un rôle essentiel dans le développement économique de la région.

Elisabeth Grenin, première présidente du MEDEF BFC réélue à cette fonction, a exprimé sa gratitude pour cette marque de confiance et a réaffirmé son engagement à poursuivre le travail commencé. Elle a souligné l'importance de la transition écologique, de la diversité, de la parité et de l'égalité professionnelle, tout en continuant à soutenir l'emploi et la formation professionnelle.

Avec cette réélection, le MEDEF BFC continue de renforcer son rôle d’acteur majeur du développement économique de la Bourgogne-Franche-Comté, en fédérant les énergies et en soutenant les initiatives innovantes et durables, en particulier sur les sujets de cybersécurité, intelligence artificielle, Europe, économie, mobilité-transport et énergie qui représentent des enjeux considérables pour toutes nos entreprises, de la TPE à l’ETI, notamment pour notre industrie, qu’elle soit agroalimentaire, dans la chimie, la plasturgie, etc., ou dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics sans oublier les services.

Nous félicitons Elisabeth Grenin pour sa réélection et lui souhaitons plein succès dans la poursuite de ses missions au service des entreprises de notre région.