Gros plan sur le Beauvau de la sécurité autour du ministre Jean-Noël Buffet en déplacement en Saône et Loire

C'est à Mâcon, en préfecture et en présence du ministre Jean-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, que s'ouvrait ce matin le Beauvau de la Sécurité civile, autrement dit une journée consacrée à la réflexion sur la gouvernance et le financement des SDIS (Service départementaux d'incendie et de secours).