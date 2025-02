Retour sur le festival “Chefs op en lumière” 2025

Sept jours durant, Chalon-sur-Saône a battu au rythme des rendez-vous autour du 7e art – plus d’une centaine – recevant des chefs op’ passionnés et prêts à transmettre l’essence de leur métier, projetant plus de 48 films de tous les continents avec une ambition : mettre en lumière le travail des directeurs de la photographie, ces collaborateurs les plus proches des réalisateurs, et ainsi faire entrer les spectateurs dans un monde où l’image est reine.

Pour que ce festival se déploie, des mois de préparation sont nécessaires, la mobilisation de structures culturelles chalonnaises comme l’espace des Arts et le Megarama et bien sûr la confiance de partenaires locaux et nationaux.

Créateur du projet ambitieux, président de l’association Chefs op et directeur artistique du festival, Janick Leconte fait aujourd’hui le bilan de cette 7e édition.

Infochalon : Quelle a été la fréquentation du festival 2025 ?

Janick Leconte : Cette année, elle a encore dépassé celle de 2024, qui tournait autour de 11 000 entrées. Pour cette 7e édition, nous avons enregistré 13 987 visites, tout près des 14 000 entrées ! C’est une augmentation de 27 % sur l’ensemble des actions proposées : les projections de films au Megarama et à l’Espace des Arts, les soirées, les master class et autres événements gratuits.

Infochalon : Parlez-nous de quelques moments forts de cette édition.

Le point fort, c’était incontestablement la venue du chef opérateur Paul Guillaume. Le public ne le sait pas forcément, mais il est très connu dans le milieu. Les autres chefs op’ m’ont dit : « Paul Guillaume ! Tu te rends compte, en ce moment, c’est une vedette du cinéma avec Jacques Audiard : il est en lice pour les César et en lice pour les Oscars ! »

Et en effet, il est très rare qu’un chef opérateur français soit sur une liste des nominés pour les Oscars. Sa superbe master class avec sa compagne Léa Mysius a été un grand moment.

Il y a eu également l’expérience en réalité augmentée, Noire – La vie méconnue de Claudette Colvin qui a suscité des retours enthousiastes. Elle était installée à L’Espace des Arts 5 jours avant le lancement du festival. Au total, il aura duré presque 15 jours !

La master classe de Pascale Marin a dépassé nos attentes. C’était une leçon de cinéma : elle expliquait de A à Z les étapes de son travail de directrice de la photographie, de la lecture du scénario à la post-production de l’image. Nous avons dû changer de salle pour une plus grande compte tenu des réservations. Là encore, des retours incroyables : « on a appris plein de choses sur le cinéma, on reviendra plus nombreux l’an prochain ».

Et puis, la semaine s’est terminée sur un moment très émouvant pour moi, c’est le ciné-concert. Je l’ai déjà dit, c’était la première fois que le Festival passait une commande pour une véritable création musicale, avec 5 musiciens, dont la plupart ont connu Chalon dans leur parcours.

Infochalon : Et l’équipe du Festival ?

Janick Leconte : Je dirais que c’est encore un point fort pour moi. Notre équipe s’est vraiment professionnalisée. Chacun des 25 bénévoles connaissait parfaitement son rôle, c’est enthousiasmant. Certains ont beaucoup travaillé avec moi en amont. Mon appartement s’est transformé en bureau où 3 équipes travaillaient sur des sujets différents ! L’équipe s’est étoffée, nous avons également de jeunes stagiaires formidables qui nous apportent leur dynamisme et leur regard neuf. Chacun amène ses talents, son temps, sa passion, c’est une mécanique qui devient chaque année plus fluide et efficace.

Vous avez eu des retours des invités du Jury de professionnels ?

Janick Leconte : Manifestement les 6 personnes du jury étaient vraiment très contentes. Nous recevons actuellement de beaux retours de leur part. Marianne Denicourt nous a remerciés chaleureusement pour l’accueil « merveilleux » et pour la qualité des films sélectionnés ; pareil pour Colin Lévêque, chef opérateur belge, qui a souligné que la variété de ses événements faisait toute la singularité et l’intérêt du festival. Il m’a écrit, en substance, qu’ils avaient une réunion SBC la semaine suivante, qu’ils publieraient des articles sur notre site et nous feraient des propositions. Tout cela nourrit les festivals Chefs op’ à venir.

Comment s’est passée leur délibération pour choisir le meilleur film parmi les 8 en compétition ? Pas trop difficile ?

Janick Leconte : Ça s’est passé autour d’un bon repas au château de Saint-Aubin. Le jury a discuté longuement et ils ont voulu décerner un prix non exclusivement pour la qualité de l’image, mais pour la qualité globale du film, c’est-à-dire l’image au service d’une histoire bien racontée. Et c’est le film roumain Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé qui a remporté le prix du jury, avec une mention spéciale pour le film belge Julie se tait.

Le prix du Public, lui, s’est porté sur un film autrichien Le village aux portes du paradis et le prix des Jeunes, un film danois, La jeune femme à l’aiguille.

Lors de la cérémonie de remise des prix, on sentait vraiment l’impatience du public.

Quelle évolution pour ce festival et ses partenaires ?

Janick Leconte : Pendant le festival, j’ai eu plein de contacts avec d’autres partenaires de cinéma, qui nous poussent à aller encore plus loin. Notamment le président de l’association Imago – qui regroupe la plus grande partie des associations mondiales de chefs op – et qui est originaire du Brésil. Il est venu à Chalon me rencontrer pour me dire qu’il réfléchissait à se désengager du festival Camerimage (qui se déroule en Pologne), pour investir le nôtre. Ils se disent prêts à nous soutenir sur un événement, avec des sponsors. La langue étant l’anglais, il faudra mettre en place une traduction simultanée, faire évoluer la logistique, des aspects techniques s’ajouteront. C’est un exemple parmi d’autres qui nous font envisager d’internationaliser le prochain festival en invitant un chef opérateur étranger.

Y aura-t-il une personnalité connue du grand public sur le prochain festival, en mars 2026 ?

Janick Leconte : Oui, Alexandre Astier. Il devait venir avec le chef op Jean-Marie Dreujou sur cette édition 2025, mais tous deux ont été empêchés par le tournage de Kaamelott-2e volet qui avait pris du retard. Alexandre Astier nous a écrit un mot d’une gentillesse extrême en assurant qu’il viendrait l’an prochain, avec son chef opérateur, en nous montrant encore plus de choses.

Il est extrêmement difficile pour un chef opérateur, un réalisateur ou un acteur d’assurer un rendez-vous sur un festival parce qu’ils tournent beaucoup, qu’un tournage peut déborder sur le calendrier, ou une proposition tomber soudainement.

Le festival a-t-il des retombées sur la ville de Chalon ?

Janick Leconte : Oui, on commence à constater les retombées économiques sur la ville. Nous avons 3 hôtels partenaires, 4 ou 5 restaurants, tous très satisfaits de la fréquentation qu’amène le festival. D’un côté, les festivaliers, majoritairement de la Bourgogne – même si certains viennent d’autres régions, notamment parisienne et lyonnaise – de l’autre, tous nos invités auxquels on indique des lieux partenaires qui offrent de la diversité et où l’on peut manger rapidement pour ne pas manquer sa séance de cinéma.

Et la 8e édition ?

Janick Leconte : L’année prochaine, le festival revient début mars comme les 6 précédentes éditions. Elle aura lieu du 2 au 8 mars 2026.

Et nous comptons sur le nouveau cinéma de centre-ville qui nous faciliterait la tâche parce qu’on sera dans un petit périmètre. La CDAC [Commission départementale d’aménagement commercial] prendra position fin février, on saura début mars 2025 ce qu’il en est.

Propos recueillis par Nathalie DUNAND

[email protected]

Crédit photos : Audrey Perraud