Ne ratez pas la Saint Valentin (10) grâce à nos commerçants partenaires : A la Brasserie du Verre Galant découvrez le menu de la Saint Valentin

Très connu des chalonnais et des grands chalonnais pour sa restauration et sa fréquentation les jours de marchés, l’établissement Café-Restaurant-Bar à Vins « Le Verre Galant » situé 6 et 8 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône offre un cadre chaleureux et une vue imprenable sur la cathédrale.

Dans cette brasserie, on privilégie la cuisine traditionnelle « fait maison », avec des produits 100% frais de saison (légumes, viandes, poissons & sauce maison) ainsi que la convivialité.

Dans un cadre agréable et confortable, cette brasserie à l’ancienne est la gardienne des traditions ! Alors seul, en couple ou entre amis, vous passerez un excellent moment dans cet établissement

A l’occasion de la Saint Valentin, son chef Jérôme Carlet, propose un menu spécial pour le vendredi 14 et samedi 15 février 2025 :



Réservation au 03 85 93 09 87

