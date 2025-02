La modernisation de la gare SNCF de Chalon sur Saône se poursuit avec une nouvelle enveloppe de 2,4 millions d'euros

Depuis ce lundi, c'est une nouvelle étape de travaux lancée à la gare ferroviaire de Chalon sur Saône, pour un montant de 2,4 millions d'euros, financés par SNCF Réseau. Les travaux consistent dans le renouvellement de plus d'un kilomètre de voies en gare et près de 800 traverses. Les travaux seront réalisés sur deux périodes distinctes, et de nuit, du 10 février au 28 mars puis du 18 août au 12 septembre. Aucune perturbation sur le fonctionnement du réseau n'aura lieu.

Par contre, une indisponibilité de certaines voies en gare se déroulera les week-ends des 15 et 16 mars et les 22-23 mars.