Tour de piste ce samedi matin pour VéloSurSaône

Ce samedi 15 février, nous proposons un tour de pistes ouvert à tous, à la découverte d'itinéraires cyclables (ou qui pourraient le devenir davantage) dans le secteur de Givry.

En principe il ne pleuvra pas et le temps devrait être frais mais ensoleillé. L'allure sera bien sûr modérée et adaptée à toutes et à tous. Impossible de terminer cette balade dans ces terroirs si chers à Henri IV sans un verre de l'amitié.

Les personnes intéressées ont rendez-vous sur leur vélo, à Givry, place de la Poste, à 9h45 pour un départ à 10h. Retour au point de départ vers 11h45 pour le verre de l'amitié (avec et sans alcool).